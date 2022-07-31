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В Анапе жители нескольких улиц остались без света из-за сгоревшего трансформатора

Происшествия
31.07.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zhiteli-neskolkih-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-sgorevshego-transformatora
В Анапе жители нескольких улиц остались без света из-за сгоревшего трансформатора
Фото t.me/airanapa

В Анапе 31 июля днем вспыхнула трансформаторная подстанция на улице Русской. Из-за этого жители домов в районе Белорусского проезда и Объездной остались без электричества.

Предварительно, возгорание трансформатора произошло из-за жары. На месте происшествия работают пожарные и энергетики.

О том, когда запитают потребителей, оставшихся без света, пока не сообщается.

Читайте также: в Кавказском районе сгорел трансформатор.

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