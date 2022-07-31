В Анапе жители нескольких улиц остались без света из-за сгоревшего трансформатора

Фото t.me/airanapa

В Анапе 31 июля днем вспыхнула трансформаторная подстанция на улице Русской. Из-за этого жители домов в районе Белорусского проезда и Объездной остались без электричества.

Предварительно, возгорание трансформатора произошло из-за жары. На месте происшествия работают пожарные и энергетики.

О том, когда запитают потребителей, оставшихся без света, пока не сообщается.

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