Жители 7 улиц остались без света в Краснодаре
Происшествия
10.12.2022 10:40
Аварийное отключение электричества произошло утром 10 декабря в поселке Пригородном.
Из-за повреждения кабеля отключилась ПС «Л-106» и 20 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Донбасской, Ильской, Болгарской, Белградской, Сербской, Победы и Феодосийской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в поселке Пригородном пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.
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