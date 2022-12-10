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Жители 7 улиц остались без света в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-7-ulits-ostalis-bez-sveta-v-krasnodare
Жители 7 улиц остались без света в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электричества произошло утром 10 декабря в поселке Пригородном.

Из-за повреждения кабеля отключилась ПС «Л-106» и 20 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Донбасской, Ильской, Болгарской, Белградской, Сербской, Победы и Феодосийской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в поселке Пригородном пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: 9 декабря без света из-за энергоаварии остались жители Музыкального микрорайона в Краснодаре.

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