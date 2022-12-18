Жители 7 улиц остались без света из-за аварии на подстанции в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 декабря около 12:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ХЛ-4» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Радужной, Быкова, Наримановской, Ореховой, Курганной, Обрезной и Васюринской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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