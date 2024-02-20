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Жители 7 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-7-ulits-na-severo-vostoke-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 7 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 20 февраля в 6:17.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанции «Северо-Восточная» «СВ-444», «СВ-436» и 19 трансформаторных подстанций.

Без сета остались жители улиц 1 Мая, Российской, Солнечной, Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской, Черкасской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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