Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отключения света в СНТ Краснодара

К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приемную в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение жительницы Краснодара об ненадлежащем электроснабжении НСТ «Юбилейное» в Карасунском округе.

По словам обратившейся, трансформаторная подстанция не выдерживает нагрузку и систематически выходит из строя.

«Несмотря на это, сетевая организация продолжает присоединять к электросетям новые объекты. Более 1,5 тыс. жителей, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды остаются без света, воды и тепла. Перебои в подаче электроэнергии могут привести к негативным последствиям для здоровья малолетнего сына заявительницы с паллиативным статусом, находящегося на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении Информационного центра СК России в Telegram.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по факту сообщений жителей начали проводить проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Кроме того, СМИ опубликовали обращение жителей Музыкального микрорайона Краснодара к главе СКР. Краснодарцы сообщили об отсутствии инфраструктуры и благоустройства в районе. По словам местных жителей, они обращались в уполномоченные органы, но их обращения остались без внимания.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту начали проводить проверку. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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