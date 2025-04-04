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Жители 60 улиц Краснодара 4 апреля останутся без света из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-60-ulits-krasnodara-4-aprelya-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Жители 60 улиц Краснодара 4 апреля останутся без света из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В пятницу в разных районах краевого центра из-за плановых работ на сетях ограничат подачу электроэнергии.

Так, 4 апреля с 09:00 до 15:00 света не будет у жителей улиц:

  • Чекистов пр., 8/4, 12;
  • Кошевого пр., 3;
  • Южная, 15, 18;
  • Заводская, 12, 4;
  • Индустриальная, 54;
  • Станкостроительная, 11, 19;
  • Песчаная, 9, 14;
  • Рашпилевская, 147, 127, 102;
  • Красная, 103, 105, 89, 91, 93, 103/а, 118;
  • Длинная, 94;
  • Пашковская, 71;
  • Симферопольская, 55/1, 62, 50;
  • Тюляева, 11, 13, 15;
  • Кирова, 183/2, 183/1;
  • Горького, 66, 61/3, 66;
  • Лучистый 2-й пр., 3;
  • Дзержинского, 116, 118, 116/7, 239;
  • Пригородная, 289/3, 96, 70
  • Ростовское шоссе, 26, 27/1, 25/7, 25/4;
  • Раздельная, 37/1, 27, 1, 2а;
  • Зоотехническая, 1/1;
  • Молодежная, 66;
  • Жемчужная, 1/2, 1;
  • Скобелева, 31.

С 13:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:

  • Новокузнечная, 65;
  • Леваневского, 187, 192, 191;
  • Промышленная, 38, 19а;
  • Седина, 204;
  • Янковского, 182;
  • Шевченко, 104/а, 108, 176/10.

С 13:00 до 15:00 подачу электричества ограничат жителям улицы  Наримановской, 10, корп. 1, 2, 3, 4 в хуторе Ленина, а с 13:00 до 17:00 — жильцам дома №8/4 на улице Чекистов.

Также с 13:00 до 15:00 без света останутся жители следующих улиц:

  • Пластунская, 38/1, 36, 30а, 22, 1, 23, 28, 25/1, 30/а, 8, 44/2, 69;
  • Обрезная, 80, 2, 72б;
  • Почтовое отделение, 37;
  • Наримановская, 10, 20, 6, 16;
  • Капитальная, 11;
  • Приморская, 105, 126, 111;
  • 1-я Гвардейская, 4;
  • Шоссейная, 9;
  • Молодежная, 23, 37, 39/1, 43/а, 74, 66, 38, 28;
  • Курганная, 58, 47;
  • Бригадная, 51, 80;
  • Мичурина, 80, 20, 56, 54;
  • Светлая, 11, 1;
  • Лукьяненко, 12/3, 12, 12/4, 18/1, 20;
  • Казачья, 53;
  • Вольная, 39/1, 39, 100;
  • Раздольная, 35, 59;
  • 1-я Сторожевая, 67;
  • Шереметьевская, 109;
  • Радужная, 15/а, 15/б, 59;
  • Огородная, 92;
  • Островная, 9/1.

Кроме того, 4 апреля с 21:00 до 5 апреля 06:00 подачу электричества ограничат жителям домов:

  • Благоева, 3, 2/1, 5, 2, 4/1, 4, 1/1;
  • Почтовая, 107;
  • Мачуги, 78;
  • Безназванный пер., 1/4;
  • Ставропольская, 7, 8/1, 4, 6;
  • Челюскина, 16.

Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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