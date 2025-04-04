Жители 60 улиц Краснодара 4 апреля останутся без света из-за плановых работ

В пятницу в разных районах краевого центра из-за плановых работ на сетях ограничат подачу электроэнергии.

Так, 4 апреля с 09:00 до 15:00 света не будет у жителей улиц:

Чекистов пр., 8/4, 12;

Кошевого пр., 3;

Южная, 15, 18;

Заводская, 12, 4;

Индустриальная, 54;

Станкостроительная, 11, 19;

Песчаная, 9, 14;

Рашпилевская, 147, 127, 102;

Красная, 103, 105, 89, 91, 93, 103/а, 118;

Длинная, 94;

Пашковская, 71;

Симферопольская, 55/1, 62, 50;

Тюляева, 11, 13, 15;

Кирова, 183/2, 183/1;

Горького, 66, 61/3, 66;

Лучистый 2-й пр., 3;

Дзержинского, 116, 118, 116/7, 239;

Пригородная, 289/3, 96, 70

Ростовское шоссе, 26, 27/1, 25/7, 25/4;

Раздельная, 37/1, 27, 1, 2а;

Зоотехническая, 1/1;

Молодежная, 66;

Жемчужная, 1/2, 1;

Скобелева, 31.

С 13:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:

Новокузнечная, 65;

Леваневского, 187, 192, 191;

Промышленная, 38, 19а;

Седина, 204;

Янковского, 182;

Шевченко, 104/а, 108, 176/10.

С 13:00 до 15:00 подачу электричества ограничат жителям улицы Наримановской, 10, корп. 1, 2, 3, 4 в хуторе Ленина, а с 13:00 до 17:00 — жильцам дома №8/4 на улице Чекистов.

Также с 13:00 до 15:00 без света останутся жители следующих улиц:

Пластунская, 38/1, 36, 30а, 22, 1, 23, 28, 25/1, 30/а, 8, 44/2, 69;

Обрезная, 80, 2, 72б;

Почтовое отделение, 37;

Наримановская, 10, 20, 6, 16;

Капитальная, 11;

Приморская, 105, 126, 111;

1-я Гвардейская, 4;

Шоссейная, 9;

Молодежная, 23, 37, 39/1, 43/а, 74, 66, 38, 28;

Курганная, 58, 47;

Бригадная, 51, 80;

Мичурина, 80, 20, 56, 54;

Светлая, 11, 1;

Лукьяненко, 12/3, 12, 12/4, 18/1, 20;

Казачья, 53;

Вольная, 39/1, 39, 100;

Раздольная, 35, 59;

1-я Сторожевая, 67;

Шереметьевская, 109;

Радужная, 15/а, 15/б, 59;

Огородная, 92;

Островная, 9/1.

Кроме того, 4 апреля с 21:00 до 5 апреля 06:00 подачу электричества ограничат жителям домов:

Благоева, 3, 2/1, 5, 2, 4/1, 4, 1/1;

Почтовая, 107;

Мачуги, 78;

Безназванный пер., 1/4;

Ставропольская, 7, 8/1, 4, 6;

Челюскина, 16.

Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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