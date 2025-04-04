Жители 60 улиц Краснодара 4 апреля останутся без света из-за плановых работ
В пятницу в разных районах краевого центра из-за плановых работ на сетях ограничат подачу электроэнергии.
Так, 4 апреля с 09:00 до 15:00 света не будет у жителей улиц:
- Чекистов пр., 8/4, 12;
- Кошевого пр., 3;
- Южная, 15, 18;
- Заводская, 12, 4;
- Индустриальная, 54;
- Станкостроительная, 11, 19;
- Песчаная, 9, 14;
- Рашпилевская, 147, 127, 102;
- Красная, 103, 105, 89, 91, 93, 103/а, 118;
- Длинная, 94;
- Пашковская, 71;
- Симферопольская, 55/1, 62, 50;
- Тюляева, 11, 13, 15;
- Кирова, 183/2, 183/1;
- Горького, 66, 61/3, 66;
- Лучистый 2-й пр., 3;
- Дзержинского, 116, 118, 116/7, 239;
- Пригородная, 289/3, 96, 70
- Ростовское шоссе, 26, 27/1, 25/7, 25/4;
- Раздельная, 37/1, 27, 1, 2а;
- Зоотехническая, 1/1;
- Молодежная, 66;
- Жемчужная, 1/2, 1;
- Скобелева, 31.
С 13:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:
- Новокузнечная, 65;
- Леваневского, 187, 192, 191;
- Промышленная, 38, 19а;
- Седина, 204;
- Янковского, 182;
- Шевченко, 104/а, 108, 176/10.
С 13:00 до 15:00 подачу электричества ограничат жителям улицы Наримановской, 10, корп. 1, 2, 3, 4 в хуторе Ленина, а с 13:00 до 17:00 — жильцам дома №8/4 на улице Чекистов.
Также с 13:00 до 15:00 без света останутся жители следующих улиц:
- Пластунская, 38/1, 36, 30а, 22, 1, 23, 28, 25/1, 30/а, 8, 44/2, 69;
- Обрезная, 80, 2, 72б;
- Почтовое отделение, 37;
- Наримановская, 10, 20, 6, 16;
- Капитальная, 11;
- Приморская, 105, 126, 111;
- 1-я Гвардейская, 4;
- Шоссейная, 9;
- Молодежная, 23, 37, 39/1, 43/а, 74, 66, 38, 28;
- Курганная, 58, 47;
- Бригадная, 51, 80;
- Мичурина, 80, 20, 56, 54;
- Светлая, 11, 1;
- Лукьяненко, 12/3, 12, 12/4, 18/1, 20;
- Казачья, 53;
- Вольная, 39/1, 39, 100;
- Раздольная, 35, 59;
- 1-я Сторожевая, 67;
- Шереметьевская, 109;
- Радужная, 15/а, 15/б, 59;
- Огородная, 92;
- Островная, 9/1.
Кроме того, 4 апреля с 21:00 до 5 апреля 06:00 подачу электричества ограничат жителям домов:
- Благоева, 3, 2/1, 5, 2, 4/1, 4, 1/1;
- Почтовая, 107;
- Мачуги, 78;
- Безназванный пер., 1/4;
- Ставропольская, 7, 8/1, 4, 6;
- Челюскина, 16.
Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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