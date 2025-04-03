Более 30 улиц остались без света во время дождя в Краснодаре

Вечером 3 апреля из-за повреждений на линии 6-10 кВ произошли аварийные отключения электроэнергии в Прикубанском и Карасунском округах краевой столицы.

В Прикубанском округе отключились ПС «Л-202», Л-201», «Л-204» и 42 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Восточной, Созидателей, Степной, Юбилейной, Ореховой, Липовой, Школьной, Рязанской, Бойкой, Осиновой, Абрикосовой, Бодрой, Ореховой, Восточной, Железнодорожной, Медунова, Учительской, Дорожного переулка, Адмиралтейской, Багратионовской и Высоцкого.

В Карасунском округе отключились ПС «Л-104» и 25 трансформаторных подстанций.

Свет выключился в домах жителей улиц Красивой, Светлой, Первомайской, Гагарина, Заповедной, Березовой и Сосновой.

На местах аварийных отключений работают бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

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