Пробки в 10 баллов сковали дороги Краснодара после ливня 3 апреля

На Краснодар во второй половине дня в четверг обрушился мощный дождь с грозой. В результате ливня подтопило некоторые транспортные артерии.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:50, движение особенно затруднено в центральной и северной частях города. Загруженность дорог Краснодара оценивается на 10 баллов из 10.

Автомобильные заторы собрались на улицах Красной, Северной, Рашпилевской, Кузнечной, Московской, Российской, Зиповской, Восточно-Кругликовской, Колхозной, Школьной и Петра Метальникова.

Скопление машин наблюдается также на улице Офицерской в районе кинотеатра «Аврора» и на Ростовском шоссе, а также на Дзержинского, Шоссе Нефтяников, Зиповской, Московской, Тургенева. Затруднено движение на Тургеневском шоссе и Тургеневском мосту, Кубанской набережной и перед Яблоновским мостом.

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