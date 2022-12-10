Жители 6 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло днем 10 декабря.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ЮЗ-103» и восемь трансформаторных подстанций. Без света остались улицы: Октябрьская, Братьев Игнатовых, Чапаева, Гимназическая, Кубанская набережная и Рашпилевская.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в центре города восстановят подачу электричества пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

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