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Жители 6 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-6-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители 6 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло днем 10 декабря.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ЮЗ-103» и восемь трансформаторных подстанций. Без света остались улицы: Октябрьская, Братьев Игнатовых, Чапаева, Гимназическая, Кубанская набережная и Рашпилевская.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в центре города восстановят подачу электричества пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: 10 декабря жители 7 улиц в поселке Пригородном остались без света в Краснодаре.

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