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Жители 6 улиц на западе Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-6-ulits-na-zapade-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 6 улиц на западе Краснодара остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 4 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «3-2-107» и 12 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Красных Партизан, Круговая, Академика Лукьяненко, Азовская и Толбухина.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» уточнили, что в результате энергоаварии электричества сейчас также нет на улице Темрюкской. Восстановить подачу света в Славянском микрорайоне планируют к 12:00.

Читайте также: тарифы на электроэнергию изменятся в Краснодарском крае с 1 июля. Новые тарифы на электроэнергию привязаны к объемам потребления — когда тариф увеличивается с ростом расходования объемов, после превышения которых потребитель будет обосновано платить за ресурсы.

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