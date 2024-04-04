Жители 6 улиц на западе Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 4 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «3-2-107» и 12 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Красных Партизан, Круговая, Академика Лукьяненко, Азовская и Толбухина.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» уточнили, что в результате энергоаварии электричества сейчас также нет на улице Темрюкской. Восстановить подачу света в Славянском микрорайоне планируют к 12:00.

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