Тарифы на электроэнергию изменятся в Краснодарском крае с 1 июля

Новые тарифы на электроэнергию привязаны к объемам потребления — когда тариф увеличивается с ростом расходования объемов, после превышения которых потребитель будет обосновано платить за ресурсы.

Тариф на электричество с 1 июля будет меняться в зависимости от потребленных киловатт часов в расчетном периоде. Для каждой категории потребителей — городского и сельского населения, с газовыми или электроплитами, электроотопительными установками — утверждены три диапазона.

Для потребителей, проживающих в городе, у которых дома оснащены газовыми плитами, первая граница диапазона — 11 тыс. кВтч. Если месячный объем потребленной электроэнергии менее 11 тыс., то оплата будет взиматься по минимальному тарифу. Потребление электроэнергии сверх указанной границы и вплоть до 20 тыс. будет стоить дороже, а все, что потреблено свыше 20 тыс., будет начисляться по максимальному тарифу.

Границы диапазонов могут изменяться в зависимости от типа используемых электроприборов или зависеть от периода отопительного сезона.

Кроме того, изменения коснулись и потребителей в сельских населенных пунктах — для них выделили три новых категории в зависимости от газовых или электроплит и электроотопительных установок.

Если дом или квартира оборудованы электроплитами и/или электроотопительными установками, нужно предоставить копию техпаспорта помещения в офис «НЭСК» по месту жительства или по электронной почте, сообщает пресс-служба АО «НЭСК».

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