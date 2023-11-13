Индексы изменения размера платы за ЖКХ до 2028 года утвердили в России

Индексы в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы утвердило Правительство РФ.

Ведомство уже подписало соответствующее постановление. Соблюдение размера платы за услуги ЖКХ контролирует Федеральная антимонопольная служба. Она также выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

Индексы изменения позволяют контролировать тарифные решения, которые принимают власти регионов и защищать потребителей от необоснованного роста цен за ЖКУ, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: региональных операторов по обращению с ТКО назначили в четырех районах Кубани.