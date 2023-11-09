Региональных операторов по обращению с ТКО назначили в четырех районах Кубани

В зону деятельности «Мусороуборочной компании» добавили Кореновский район. Региональный оператор «Экоцентр» будет обслуживать Усть-Лабинский, Выселковский и Тбилисский районы.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, организовать новую систему обращения с отходами в четырех муниципалитетах не удавалось с 2020 года в связи с тем, что на их территориях отсутствовали лицензированные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Из-за этого не было возможности завершить конкурсные процедуры, назначить тариф, сделать услугу по обращению с отходами коммунальной, а значит — повысить ее качество, обеспечить регулирование и инвестиционное развитие отрасли. Для решения этой проблемы зона была разделена на две, потоки движения отходов перераспределены», — рассказал замглавы региона.

В ближайшее время утвердят тариф на вывоз отходов. К началу 2024 года региональные операторы приступят к работе в муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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