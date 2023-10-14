Власти Кубани лишили статуса регоператора, вывозившего отходы из шести районов

Речь идет о региональном операторе Староминской зоны — ООО «Чистая станица». В последние годы компания отвечала за вывоз мусора из Староминского, Кущевского, Ейского, Каневского, Щербиновского и Ленинградского районов.

Решение о лишении статуса регоператора Староминской зоны действует с 13 октября. Претензионную работу в отношении «Чистой станицы» провели специалисты краевого министерства ТЭК и ЖКХ на основании полученных актов.

Ранее жители станиц Каневской и Ленинградской неоднократно жаловались на нарушение сроков вывозы скопившихся бытовых отходов.

«Директор предприятия согласился с допущенным нарушением графика вывоза отходов, объясняя это неукомплектованностью штата водителей. Однако ситуация не изменилась», — рассказала замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Мария Краснощекова.

Согласно закону, «Чистая станица» будет исполнять обязанности регионального оператора в Староминской зоне до тех пор, пока власти не заключат соответствующее соглашение с другой компанией, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.