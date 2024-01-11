Жители 5 улиц в центре Краснодара остались без тепла из-за утечки
Общество
11.01.2024 14:38
Аварийная ситуация произошла днем 11 января на теплотрассе в переулке Орловском.
Из-за утечки временно отключили отопления в жилых домах на улицах: Офицерской, Шоссе Нефтяников, Дальней, Колхозной и Курчатова.
На месте аварии работает бригада АО «Краснодартеплосеть». Время восстановления подачи тепла в центре города уточняется, сообщает МЦУ Краснодара.
По данным сервиса «Яндекс Погода» днем 11 января температура воздуха в краевой столице прогрелась до +7 °С.
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