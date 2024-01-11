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Жильцы домов на севере Краснодара третьи сутки испытывают проблемы с отоплением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsy-domov-na-severe-krasnodara-treti-sutki-ispytyvayut-problemy-s-otopleniem
Жильцы домов на севере Краснодара третьи сутки испытывают проблемы с отоплением
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Последние дни в краевой столице установились морозы. При этом жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

Ранее на котельной в районе улицы Восточно-Кругликовской произошла авария,  когда в одном из котлов вышел из строя электродвигатель. При этом котельная оборудована пятью котлами: четыре были в работе и один находился в резерве.

Сейчас на котельной продолжаются ремонтные работы. Для нормализации ситуации с подачей отопления приняли решение установить насос и запустить еще один котел.

«В ближайшее время приступят к работам и к вечеру он будет запущен. В результате чего во всем микрорайоне нормализуется ситуация с отоплением», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

По данным «Южной управляющей компании» на утро 11 января, в Московском микрорайоне отопление отсутствует в многоквартирных домах на улицах:

  • Байбакова, 2, 2/1;
  • Карякина, 25, 29 и 31;
  • Котлярова, 7, 8, 10, 11 и 15;
  • Артюшкова, 11, 15, 19 и 21.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ненадлежащего отопления многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара прокуратура организовала проверку.

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