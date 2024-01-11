Жильцы домов на севере Краснодара третьи сутки испытывают проблемы с отоплением

Последние дни в краевой столице установились морозы. При этом жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

Ранее на котельной в районе улицы Восточно-Кругликовской произошла авария, когда в одном из котлов вышел из строя электродвигатель. При этом котельная оборудована пятью котлами: четыре были в работе и один находился в резерве.

Сейчас на котельной продолжаются ремонтные работы. Для нормализации ситуации с подачей отопления приняли решение установить насос и запустить еще один котел.

«В ближайшее время приступят к работам и к вечеру он будет запущен. В результате чего во всем микрорайоне нормализуется ситуация с отоплением», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

По данным «Южной управляющей компании» на утро 11 января, в Московском микрорайоне отопление отсутствует в многоквартирных домах на улицах:

Байбакова, 2, 2/1;

Карякина, 25, 29 и 31;

Котлярова, 7, 8, 10, 11 и 15;

Артюшкова, 11, 15, 19 и 21.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ненадлежащего отопления многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара прокуратура организовала проверку.