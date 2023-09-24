Жители 5 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
24.09.2023 12:50
Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 24 сентября.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-210» и 11 трансформаторных подстанций. Без света на время остались жители улиц: Красной, Одесской, Коммунаров, Гаврилова и Зиповской.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
Восстановить подачу электричества в центре города планируют к 15:00.
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