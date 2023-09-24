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Жители 5 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-5-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители 5 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 24 сентября.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-210» и 11 трансформаторных подстанций. Без света на время остались жители улиц: Красной, Одесской, Коммунаров, Гаврилова и Зиповской.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Восстановить подачу электричества в центре города планируют к 15:00.

Читайте также: в районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду. Жители участка от улицы Степана Разина до Ставропольской останутся без горячей воды с 25 сентября до 2 октября.

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