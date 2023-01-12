Жители 5 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре
Происшествия
12.01.2023 11:05
Аварийное отключение электричества произошло утром 12 января в Прикубанском округе.
Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «СВ-450» и 6 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: Школьной, Пустовойта, Филатова, а также переулков 1-й и 2-й Теплый.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В «НЭСК» уточнили, что восстановить подачу электричества в Школьном микрорайоне планируют к 13:00.
Читайте также: из-за аварии на ЛЭП 10 января отключились 18 трансформаторных подстанций в Краснодаре. Без электроэнергии остались жители улиц Селезнева, Алтайской, Стасова, Седина, Новосибирской, Балтийской, Лермонтова и других.
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