Из-за аварии на ЛЭП отключились 18 трансформаторных подстанций в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС 10 января в 17:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «Восточная» В-211 и еще 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Селезнева, Алтайской, Стасова, Седина, Новосибирской, Балтийской, Лермонтова и других.

На место выехала аварийная бригада. Около 18:30 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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