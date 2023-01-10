Из-за аварии на ЛЭП отключились 18 трансформаторных подстанций в Краснодаре
Происшествия
10.01.2023 18:07
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС 10 января в 17:50.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «Восточная» В-211 и еще 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Селезнева, Алтайской, Стасова, Седина, Новосибирской, Балтийской, Лермонтова и других.
На место выехала аварийная бригада. Около 18:30 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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