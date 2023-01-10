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Из-за аварии на ЛЭП отключились 18 трансформаторных подстанций в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-lep-otklyuchilis-18-transformatornyh-podstantsij-v-krasnodare
Из-за аварии на ЛЭП отключились 18 трансформаторных подстанций в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС 10 января в 17:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «Восточная» В-211 и еще 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Селезнева, Алтайской, Стасова, Седина, Новосибирской, Балтийской, Лермонтова и других.

На место выехала аварийная бригада. Около 18:30 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Карасунском округе Краснодара.

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