Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Карасунском округе Краснодара

Об аварийном отключении в Карасунском округе сообщили 9 января в 19:22.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Новороссийской, Уральской, Селезнева, Тихорецкой, Меланжевой.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «В-103» и 22 трансформаторных подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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