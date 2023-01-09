Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
09.01.2023 19:30
Об аварийном отключении в Карасунском округе сообщили 9 января в 19:22.
В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Новороссийской, Уральской, Селезнева, Тихорецкой, Меланжевой.
Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «В-103» и 22 трансформаторных подстанции.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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