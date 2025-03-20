Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители 45 улиц в Краснодаре 21 марта останутся без света из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-45-ulits-v-krasnodare-21-marta-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Жители 45 улиц в Краснодаре 21 марта останутся без света из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В краевой столице в пятницу запланированы профилактические работы на сетях электроснабжения.

С 9:00 до 15:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • Пластунская, 27
  • Красных партизан, 210
  • Буденного, 123
  • Южная, 15, 18
  • Заводская, 12, 4
  • Песчаная, 5, 9, 14
  • Индустриальная, 54
  • Станкостроительная, 11, 19
  • Пушкина, 35, 26
  • Советская, 40
  • Рашпилевская, 12
  • Думенко, 6
  • Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46
  • Ялтинская, 33
  • 2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1,33
  • Чернышевского 1 пр., 16
  • Первомайская, 45, 55, 36
  • Достоевского, 40
  • Вольная, 256/а
  • Фиалковая, 31
  • Люберская, 13
  • Щедрая, 22
  • Приймак, 2/1, 3
  • Апельсиновая, 123
  • Смородиновая, 5
  • Виноградная, 140
  • Яблочная, 98
  • 2-я Трудовая, 1
  • Фиалковая, 31
  • Большевистская, 17
  • Дзержинского, 161
  • Новокузнечная, 84, 125, 127
  • Садовая, 112, 110
  • Промышленная, 90, 94
  • Фабричная, 2
  • Северная, 395, 389
  • Димитрова, 146, 144

С 9:00 до 15:30 свет отключат по адресам:

  • Ковтюха, 169, 204
  • Деповская, 85
  • Ломоносова, 40, 29
  • Московская, 65
  • Новая, 72
  • Ставропольская, 126, 138, 136, 142
  • Кавказская, 84, 68

С 10:00 до 16:00 будет ограничена подача электричества на улице Сормовской в домах № 3/3 и 3/7.

Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получиить в диспетчерской службе ООО «Краснодарэнерго» по телефону 8 (861) 205-00-51, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: почти 40 улиц Краснодара остались без света 20 марта из-за плановых работ.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях