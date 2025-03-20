Жители 45 улиц в Краснодаре 21 марта останутся без света из-за плановых работ

В краевой столице в пятницу запланированы профилактические работы на сетях электроснабжения.

С 9:00 до 15:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

Пластунская, 27

Красных партизан, 210

Буденного, 123

Южная, 15, 18

Заводская, 12, 4

Песчаная, 5, 9, 14

Индустриальная, 54

Станкостроительная, 11, 19

Пушкина, 35, 26

Советская, 40

Рашпилевская, 12

Думенко, 6

Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46

Ялтинская, 33

2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1,33

Чернышевского 1 пр., 16

Первомайская, 45, 55, 36

Достоевского, 40

Вольная, 256/а

Фиалковая, 31

Люберская, 13

Щедрая, 22

Приймак, 2/1, 3

Апельсиновая, 123

Смородиновая, 5

Виноградная, 140

Яблочная, 98

2-я Трудовая, 1

Фиалковая, 31

Большевистская, 17

Дзержинского, 161

Новокузнечная, 84, 125, 127

Садовая, 112, 110

Промышленная, 90, 94

Фабричная, 2

Северная, 395, 389

Димитрова, 146, 144

С 9:00 до 15:30 свет отключат по адресам:

Ковтюха, 169, 204

Деповская, 85

Ломоносова, 40, 29

Московская, 65

Новая, 72

Ставропольская, 126, 138, 136, 142

Кавказская, 84, 68

С 10:00 до 16:00 будет ограничена подача электричества на улице Сормовской в домах № 3/3 и 3/7.

Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получиить в диспетчерской службе ООО «Краснодарэнерго» по телефону 8 (861) 205-00-51, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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