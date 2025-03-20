Жители 45 улиц в Краснодаре 21 марта останутся без света из-за плановых работ
Общество
20.03.2025 18:54
В краевой столице в пятницу запланированы профилактические работы на сетях электроснабжения.
С 9:00 до 15:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- Пластунская, 27
- Красных партизан, 210
- Буденного, 123
- Южная, 15, 18
- Заводская, 12, 4
- Песчаная, 5, 9, 14
- Индустриальная, 54
- Станкостроительная, 11, 19
- Пушкина, 35, 26
- Советская, 40
- Рашпилевская, 12
- Думенко, 6
- Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46
- Ялтинская, 33
- 2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1,33
- Чернышевского 1 пр., 16
- Первомайская, 45, 55, 36
- Достоевского, 40
- Вольная, 256/а
- Фиалковая, 31
- Люберская, 13
- Щедрая, 22
- Приймак, 2/1, 3
- Апельсиновая, 123
- Смородиновая, 5
- Виноградная, 140
- Яблочная, 98
- 2-я Трудовая, 1
- Фиалковая, 31
- Большевистская, 17
- Дзержинского, 161
- Новокузнечная, 84, 125, 127
- Садовая, 112, 110
- Промышленная, 90, 94
- Фабричная, 2
- Северная, 395, 389
- Димитрова, 146, 144
С 9:00 до 15:30 свет отключат по адресам:
- Ковтюха, 169, 204
- Деповская, 85
- Ломоносова, 40, 29
- Московская, 65
- Новая, 72
- Ставропольская, 126, 138, 136, 142
- Кавказская, 84, 68
С 10:00 до 16:00 будет ограничена подача электричества на улице Сормовской в домах № 3/3 и 3/7.
Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получиить в диспетчерской службе ООО «Краснодарэнерго» по телефону 8 (861) 205-00-51, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: почти 40 улиц Краснодара остались без света 20 марта из-за плановых работ.