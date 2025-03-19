Почти 40 улиц Краснодара останутся без света 20 марта из-за плановых работ

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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