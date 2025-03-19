Почти 40 улиц Краснодара останутся без света 20 марта из-за плановых работ
Общество
19.03.2025 17:59
На нескольких десятках улиц краевого центра утром в четверг в связи с плановыми работами на сетях прекратят подачу электроснабжения.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет у жителей домов по адресам:
- улица Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/8, 27, 72, 74;
- улица Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1, 72/1, 79/2;
- улица Индустриальная, 24, 38, 51, 53, 57, 67, 81;
- улица Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21;
- улица Приозерная, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23;
- улица Горького, 121, 125, 138, 165;
- улица Карасунская, 2, 2/1, 8, 11;
- улица Волховская, 2, 4, 6, 8, 12;
- улица Красноармейская, 76, 80;
- улица Южная, 18, 24, 26, 28;
- улица Мачуги, 9, 19/1, 41;
- Платановый бульвар, 5, 5/а;
- улица Кубанонабережная, 188;
- улица 16 Полевой участок, 4/2, 17, 19/а;
- улица Тюляева, 3/2, 4/1;
- улица Кирова, 7, 7/2;
- улица Комарова, 19;
- улица Садовая, 157;
- улица Братьев Игнатовых, 1/1;
- улица Леваневского, 75;
- проезд Тверской, 1, 4, 5, 6, 7;
- проезд 3-й Нефтезаводской, 5;
- проезд Южный, 5;
- проезд Ипподромный, 2;
- улица проспект Чекистов, 17, 19;
- улица Фрунзе, 65;
- улица Новочеркасская, 2/2;
- улица Ипподромная, 53;
- улица Семеновская, 183;
- улица Покровская, 8;
- улица Троицкая, 156;
- улица Думенко, 6;
- улица Становая, 34;
- улица Вечная, 14;
- улица 8-я Тихая, 3;
- улица Красная, 98.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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