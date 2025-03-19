Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 40 улиц Краснодара останутся без света 20 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-40-ulits-iz-za-planovyh-rabot-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-20-marta
Почти 40 улиц Краснодара останутся без света 20 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

На нескольких десятках улиц краевого центра утром в четверг в связи с плановыми работами на сетях прекратят подачу электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет у жителей домов по адресам:

  • улица Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/8, 27, 72, 74;
  • улица Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1, 72/1, 79/2;
  • улица Индустриальная, 24, 38, 51, 53, 57, 67, 81;
  • улица Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21;
  • улица Приозерная, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23;
  • улица Горького, 121, 125, 138, 165;
  • улица Карасунская, 2, 2/1, 8, 11;
  • улица Волховская, 2, 4, 6, 8, 12;
  • улица Красноармейская, 76, 80;
  • улица Южная, 18, 24, 26, 28;
  • улица Мачуги, 9, 19/1, 41;
  • Платановый бульвар, 5, 5/а;
  • улица Кубанонабережная, 188;
  • улица 16 Полевой участок, 4/2, 17, 19/а;
  • улица Тюляева, 3/2, 4/1;
  • улица Кирова, 7, 7/2;
  • улица Комарова, 19;
  • улица Садовая, 157;
  • улица Братьев Игнатовых, 1/1;
  • улица Леваневского, 75;
  • проезд Тверской, 1, 4, 5, 6, 7;
  • проезд 3-й Нефтезаводской, 5;
  • проезд Южный, 5;
  • проезд Ипподромный, 2;
  • улица проспект Чекистов, 17, 19;
  • улица Фрунзе, 65;
  • улица Новочеркасская, 2/2;
  • улица Ипподромная, 53;
  • улица Семеновская, 183;
  • улица Покровская, 8;
  • улица Троицкая, 156;
  • улица Думенко, 6;
  • улица Становая, 34;
  • улица Вечная, 14;
  • улица 8-я Тихая, 3;
  • улица Красная, 98.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: почти 30 трансформаторных подстанций отключились из-за аварии в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях