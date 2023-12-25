Жители 40 улиц в Сочи почти на сутки останутся без воды из-за аварии

Нештатную ситуацию выявили на магистральном водоводе, проходящем на улице Пластунской. Для предотвращения масштабной коммунальной аварии сотрудники водоканала вечером 25 декабря выполнят аварийно-восстановительные работы.

С 22:00 водоснабжение ограничат на улицах: Пластунской, Макаренко, Вишневой, Олимпийской, 60 лет ВЛКСМ, Молодогвардейской, Олега Кошевого, Земнухова, Шевцовой, Чебрикова, Дагомысской, Титова, Параллельной, Докучаева, Одесской, Севастопольской, Пионерской, Транспортной, Тепличная, Абрикосовой, Голенева, Лизы Чайкиной, Пятигорской, Тюленина, Громовой, Туапсинской, Тоннельной, Невской, Волгоградской, Альпийской, Первомайской, Мичурина, Абовяна, Шаумяна, ЖК «Министерские озера», СНТ «Оазис», а также переулках: Вишневом, Трунова, Грузинском, Юртовском и Южном.

Сейчас специалисты городского водоканала выполняют все необходимые подготовительные работы. На место стягивают спецтехнику и привозят материалы.

Восстановить водоснабжение в Сочи планируют планируют ко второй половине суток 26 декабря. Местных жителей попросили отнестись с пониманием к вынужденному отключению и заранее запастись водой.

В период отключения воду населению курорта будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефону:8 (8622) 444-05-05, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Сочи».

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