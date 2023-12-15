Оползень повредил водовод в микрорайоне Мамайка в Сочи

Специалисты водоканала Сочи 15 декабря приступили к ликвидации последствий оползня, повредившего трубопровод в микрорайоне Мамайка.

В районе улицы 73 км накануне активизировался оползневой процесс. Произошел очередной сход грунта, который повредил новый участок водовода.

Аварийные бригады уже приступили к расчистке территории и подготовительным ремонтным работам. После этого проведут перекладку поврежденного участка водовода. Ограничения с водоснабжением могут испытывать жители некоторых домов на улицах Крымской, Полтавской, Ландышевой, Анапской, Фадеева, Волжской, 73 км, Целинной и переулка Теневого.

В ликвидации последствий аварии участвуют 15 человек и 5 единиц техники. Завершить ремонт трубы планируют до конца текущих суток. Стабилизировать подачу воды в полном объеме планируют к обеду 16 декабря, сообщает пресс-служа МУП «Сочи Водоканал» в Telegram.

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