Из-за аварии на водоводе 1,3 тыс. жителей Новороссийска остались без воды
Происшествия
14.12.2023 11:42
По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», 14 декабря произошло повреждение на магистральном водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Мира и Магистральной в станице Неберджаевской.
С 9:00 для выполнения аварийно-восстановительных работ населению в зону № 3 ограничили подачу воды. Без водоснабжения остались 1,3 тыс. человек.
Воду будут подвозить автоцистернами по заявкам населения. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.
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