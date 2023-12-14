Из-за аварии на водоводе 1,3 тыс. жителей Новороссийска остались без воды

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», 14 декабря произошло повреждение на магистральном водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Мира и Магистральной в станице Неберджаевской.

С 9:00 для выполнения аварийно-восстановительных работ населению в зону № 3 ограничили подачу воды. Без водоснабжения остались 1,3 тыс. человек.

Воду будут подвозить автоцистернами по заявкам населения. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Читайте также: жители центра Геленджика остались без воды из-за планового ремонта.