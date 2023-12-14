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Из-за аварии на водоводе 1,3 тыс. жителей Новороссийска остались без воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-vodovode-1-3-tys-zhitelej-novorossijska-ostalis-bez-vody
Из-за аварии на водоводе 1,3 тыс. жителей Новороссийска остались без воды
Фото pexels.com

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», 14 декабря произошло повреждение на магистральном водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Мира и Магистральной в станице Неберджаевской.

С 9:00 для выполнения аварийно-восстановительных работ населению в зону № 3 ограничили подачу воды. Без водоснабжения остались 1,3 тыс. человек.

Воду будут подвозить автоцистернами по заявкам населения. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

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