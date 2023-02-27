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Жители 4 микрорайонов Краснодара из-за аварии половину ночи провели без тепла

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-4-mikrorajonov-krasnodara-iz-za-avarii-polovinu-nochi-proveli-bez-tepla
Жители 4 микрорайонов Краснодара из-за аварии половину ночи провели без тепла
Фото pixabay.com

Сообщение об отключении тепла поступило из ЕДДС 27 февраля в 0:27.

Без тепла ночью остались жители микрорайонов «Губернского», «Панорамы», «Восточно-Кругликовского» и «Московского».

Из-за падения давления теплоносителя в системе без отопления остались жители улиц Черкасской, Генерала Трошева, Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы, Героев Разведчиков, Героя Аверкиева, Героя Яцкова, Героя Владислава Посадского, Домбайской, Российской, Карякина, Зиповской, Котлярова, Байбакова и Московской.

На месте работали специалисты. Аварию устранили к 6:05, сообщает ЕДДС Краснодара.

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