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В МЦУ Краснодара опровергли информацию об отсутствии горячей воды и отопления на улице Домбайской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-oprovergli-informatsiyu-ob-otsutstvii-goryachej-vody-i-otopleniya-na-ulitse-dombajskoj
В МЦУ Краснодара опровергли информацию об отсутствии горячей воды и отопления на улице Домбайской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В соцсетях жители домов № 3, 5 и 7 по улице Домбайской пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды с 14:00 24 февраля. Они связывали это с ремонтом дороги, однако объявлений или предупреждений об отключениях не было.

Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Эти три дома отапливаются от электрокотлов — если есть электричество, то и отопление с горячей водой будут подаваться. Жильцы также подтверждают, что проблемы нет», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Читайте также: прокуратура начала проверку после отключения отопления на шести улицах Краснодара.

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