В МЦУ Краснодара опровергли информацию об отсутствии горячей воды и отопления на улице Домбайской
Общество
25.02.2023 12:59
В соцсетях жители домов № 3, 5 и 7 по улице Домбайской пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды с 14:00 24 февраля. Они связывали это с ремонтом дороги, однако объявлений или предупреждений об отключениях не было.
Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.
«Эти три дома отапливаются от электрокотлов — если есть электричество, то и отопление с горячей водой будут подаваться. Жильцы также подтверждают, что проблемы нет», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
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