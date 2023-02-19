Прокуратура начала проверку после отключения отопления на шести улицах Краснодара

Вечером 18 февраля в Центральном округе Краснодара произошла утечка на теплотрассе. К утру 19 февраля аварию в районе зиповской больницы еще не устранили.

Без тепла остались жители улиц Механической, Гражданской, Выставочной, Клинической, 40 лет Победы и Юннатов.

Бригада «Краснодартеплосети» устраняет последствия аварии на насосной станции на улице Механической.

«Без тепла остаются 48 домов, социальные объекты в зону отключения не попали», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту отключения отопления. Действия всех заинтересованных служб оценят, в частности, при проведении аварийно-восстановительных работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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