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Жители 20 домов останутся без воды на весь день 4 сентября на севере Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-20-domov-ostanutsya-bez-vody-na-ves-den-4-sentyabrya-na-severe-krasnodara
Жители 20 домов останутся без воды на весь день 4 сентября на севере Краснодара
Фото unsplash.com

В среду с 9:00 до 18:00 в связи с плановыми работами без воды останутся жители четырех улиц краевой столицы.

Водоснабжение отключат по адресам:

  • Героя Аверкиева, 14, 18, 20, 22, 24;
  • Героев Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/3, 26/4, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42;
  • Черкасская, 58;
  • 40 лет Победы, 123.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жителям более 70 улиц Краснодара 4 сентября планово отключат свет.

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