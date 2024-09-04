Жители 20 домов останутся без воды на весь день 4 сентября на севере Краснодара

В среду с 9:00 до 18:00 в связи с плановыми работами без воды останутся жители четырех улиц краевой столицы.

Водоснабжение отключат по адресам:

Героя Аверкиева, 14, 18, 20, 22, 24;

Героев Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/3, 26/4, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42;

Черкасская, 58;

40 лет Победы, 123.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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