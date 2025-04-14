Жители 19 улиц Краснодара 14 апреля остались без света из-за аварии

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ жители Прикубанского и Западного округов остались без электричества.

Так, без света сейчас находятся жители улиц: 3-я Линия, Баумана, Крымская, Красных партизан, Темрюкская, 4-я Линия, Славянская, Толбухина, а также Кубанка, Минская, Харьковская, Вольная, Косогорная, Кубинка, Алма-Атинская, 2-я Линия, Смоленская, Тимирязева, Курская.

На месте уже работает аварийная бригада, сообщили в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города Краснодара. Когда точно электричество вернется в дома, не уточняют.

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Так, в Карасунском округе с 9:00 до 17:00 приостановят газоснабжение в станице Старокорсунской по адресам: улица Обозная, 5; улица Газырная, 6, 8, 15; улица Закурганная, 7. С 9:00 до 16:00 снизят давление водоснабжения до 3,8 атмосфер у жителей домов по улицам Уральская, 162, 164 и Тюляева, 21, 39 (воды не будет выше 10-го этажа). Электроэнергии не будет с 9:00 до 17:00 на 21-й улице города.

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