ЕДДС Краснодара опубликовал адреса, где 14 апреля отключат свет, газ и воду
С утра 14 апреля в разных районах кубанской столицы будут отключать газ и свет, а также снижать давление воды из-за плановых работ.
В Карасунском округе из-за внеплановых газоопасных работ с 9:00 до 17:00 приостановят газоснабжение в станице Старокорсунской по адресам:
- улица Обозная, 5;
- улица Газырная, 6, 8, 15;
- улица Закурганная, 7.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефонам 8 (861) 268-03-04, 04, 104.
С 9:00 до 16:00 снизят давление водоснабжения до 3,8 атмосфер у жителей домов:
- улица Уральская, 162, 164;
- улица Тюляева, 21, 39 (воды не будет выше 10-го этажа).
Подробности можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33.
Также в краевом центре будут плановые отключения электричества. С 9:00 до 17:00 света на будет на улице Суворова, 53. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
- улица Красная, 1, 89, 91, 93, 103, 103/А, 105, 118;
- улица Площадь Победы, 1;
- улица Октябрьская, 2, 135, 135/16, 139, 141, 147, 149, 150, 157, 161, 163;
- улица Кондратенко Николая, 6;
- улица Длинная, 82, 93, 93/1, 94, 105;
- улица Кирова, 91, 99, 107;
- улица Рашпилевская, 100, 102, 127, 147;
- улица Пашковская, 22, 31, 71;
- улица Гидростроителей, 12, 20, 30/а, 30/2;
- улица Ставропольская, 183/а, 183/б, 185;
- улица Уральская, 160, 160/2, 162, 164;
- улица Тюляева, 35;
- улица Ярославская, 53;
- улица Бершанской, 233, 235/2;
- улица Московская, 82;
- улица Соколова, 70/1;
- улица Пограничная, 11;
- улица профессора Рудакова , 7/6, 7/19, 34;
- улица Гусника, 22;
- улица Адыгейская Набережная, 74;
- улица Клиническая, 7.
Полный список адресов отключений можно посмотреть по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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