ЕДДС Краснодара опубликовал адреса, где 14 апреля отключат свет, газ и воду

С утра 14 апреля в разных районах кубанской столицы будут отключать газ и свет, а также снижать давление воды из-за плановых работ.

В Карасунском округе из-за внеплановых газоопасных работ с 9:00 до 17:00 приостановят газоснабжение в станице Старокорсунской по адресам:

улица Обозная, 5;

улица Газырная, 6, 8, 15;

улица Закурганная, 7.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефонам 8 (861) 268-03-04, 04, 104.

С 9:00 до 16:00 снизят давление водоснабжения до 3,8 атмосфер у жителей домов:

улица Уральская, 162, 164;

улица Тюляева, 21, 39 (воды не будет выше 10-го этажа).

Подробности можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33.

Также в краевом центре будут плановые отключения электричества. С 9:00 до 17:00 света на будет на улице Суворова, 53. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

улица Красная, 1, 89, 91, 93, 103, 103/А, 105, 118;

улица Площадь Победы, 1;

улица Октябрьская, 2, 135, 135/16, 139, 141, 147, 149, 150, 157, 161, 163;

улица Кондратенко Николая, 6;

улица Длинная, 82, 93, 93/1, 94, 105;

улица Кирова, 91, 99, 107;

улица Рашпилевская, 100, 102, 127, 147;

улица Пашковская, 22, 31, 71;

улица Гидростроителей, 12, 20, 30/а, 30/2;

улица Ставропольская, 183/а, 183/б, 185;

улица Уральская, 160, 160/2, 162, 164;

улица Тюляева, 35;

улица Ярославская, 53;

улица Бершанской, 233, 235/2;

улица Московская, 82;

улица Соколова, 70/1;

улица Пограничная, 11;

улица профессора Рудакова , 7/6, 7/19, 34;

улица Гусника, 22;

улица Адыгейская Набережная, 74;

улица Клиническая, 7.

Полный список адресов отключений можно посмотреть по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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