Более 70 домов в Краснодаре остались без горячей воды из-за замены трубопровода

В краевой столице продолжают ликвидировать утечку на теплосети в микрорайоне Черемушки.

В связи с заменой трубопровода, горячую воду и отопление отключили в 75 многоквартирных домах по следующим адресам:

2-я Пятилетка , 4, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21

, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21 Бургасская , 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 43, 56, 56/2, 63, 65

, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 43, 56, 56/2, 63, 65 Ставропольская , 131, 133, 135, 137, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 230, 234, 236

, 131, 133, 135, 137, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 230, 234, 236 Айвазовского , 96, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 118

, 96, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 118 Димитрова, 115, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 170, 172, 174, 176, 200, 202.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодартеплоэнерго» по телефону 8 (861) 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

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