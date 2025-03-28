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В Краснодаре прорвало теплотрассу в ЖК «Панорама»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-prorvalo-teplotrassu-v-zhk-panorama
В Краснодаре прорвало теплотрассу в ЖК «Панорама»
Фото pixabay.com

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло днем 28 марта.

Без горячей воды остались жители ЖК «Панорама». Причиной отключения стал порыв на теплосети диаметром 200 мм.

На место прибыли ремонтные бригады АО «Краснодартеплосеть». Воду из камеры уже откачали. Специалисты обследуют поврежденный трубопровод, после чего приступят к ремонту, сообщает МЦУ Краснодара.

Это не первая авария в пятницу в Краснодаре. Утром произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения на улице Циолковского 3/1 в Прикубанском округе. Из-за этого остановили водопроводную насосную станцию на улице Дзержинского 54. Без воды остались жители улиц Дзержинского и Циолковского.

В 12:51 ремонтные работы завершили, водоснабжение восстановили, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 16 домов в Пашковке остались без воды из-за утечки. Аварийное отключение холодной воды произошло утром 11 марта в Карасунском округе кубанской столицы. Причина отключения — утечка на подземном трубопроводе.

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