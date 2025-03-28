В Краснодаре прорвало теплотрассу в ЖК «Панорама»

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло днем 28 марта.

Без горячей воды остались жители ЖК «Панорама». Причиной отключения стал порыв на теплосети диаметром 200 мм.

На место прибыли ремонтные бригады АО «Краснодартеплосеть». Воду из камеры уже откачали. Специалисты обследуют поврежденный трубопровод, после чего приступят к ремонту, сообщает МЦУ Краснодара.

Это не первая авария в пятницу в Краснодаре. Утром произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения на улице Циолковского 3/1 в Прикубанском округе. Из-за этого остановили водопроводную насосную станцию на улице Дзержинского 54. Без воды остались жители улиц Дзержинского и Циолковского.

В 12:51 ремонтные работы завершили, водоснабжение восстановили, сообщает ЕДДС Краснодара.

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