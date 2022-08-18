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Жители 18 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
18.08.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-18-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 18 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение в Западном округе произошло днем 18 августа. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ЮЗ-214» и 9 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет на улицах: Северной, Головатого, Бабушкина, Тульской, Рылеева и Каляева. На месте работает аварийная бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «НЭСК» уточнили, что сейчас в Краснодаре электричества также нет на улицах: Красных Партизан, Трубилина, Минской, Урицкого, Власова, Киевской, Мичурина, 1-линия, 2-линия, Артиллерийской, Смоленской и проезде Каляева.

Восстановить подачу электричества в Западном округе планируют к 19:00.

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