В станице Елизаветинской под Краснодаром до 6 сентября дважды в неделю будут отключать свет
Отключения электричества связаны с ремонтом на линии электропередачи. Его планируют провести с 18 августа до 6 сентября, по вторникам и четвергам.
На время ремонтных работ в промежутке между 8:00 и 17:00 часть жителей станицы Елизаветинской столкнутся с ограничением подачи электроэнергии.
В зону отключения попадают улицы Береговая, Восточная, Выгонная, Дубинская, Зеленый Бульвар, Калинина, Карьерная, Красная. А также Краснодарская, Кольцевая, Курганная, Лазаретная, Лесная, Майская, Садовая, Солнечная, Набережная, Озерная, Энтузиастов, Яна Полуяна. Также отключение затронет переулки Восточный, Дальний, Затонный, Островной, Курганный, Солнечный. Кроме того, на время ремонтных работ света не будет в СНТ «Виктория».
Все соцобъекты обеспечат резервными источниками электроснабжения. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 220-02-20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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