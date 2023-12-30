Жители 17 улиц остались без света в Карасунском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 декабря около 11:00 в Карасунском округе Краснодара.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключились ПС «ВП-331» и 25 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Свободы, Ясеневой, Гагарина, Картинной, Крайней, Пригородной, Ржаной, Трактовой, Светлой, Богатырской, Вешней, Лавровой, Липецкой, Энтузиастов, Антоновской, Центровой и Богатырской.

Около 11:40 аварию устранили, всех потребителей запитали, сообщает ЕДДС Краснодара.

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