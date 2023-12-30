Новогодние елки откроют в «Городском саду» и «Солнечном острове» в Краснодаре

В парках «Городской сад» и «Солнечный остров» 30 декабря откроют новогодние елки. Начало в 13:00.

«Посетителей ждут игры, развлекательные программы, встреча со сказочными персонажами, конкурсы, мастер-классы, викторины, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно же, сказочная атмосфера волшебства!» — сообщили в Telegram-канале МБУК «Краснодарские парки».

Кроме того, в январе — со 2 по 5 число — в парках посетителей ждут новогодние карнавалы.

2 января в 12:00 — «Чистяковская роща»

3 января в 12:00 — «Городской сад»

4 января в 12:00 — «Солнечный остров»

5 января в 12:00 — «им. 30-летия Победы»

Участников ждут подарки, игры, карнавальное шествие, танцы, музыкальные программы, и конечно, аттракционы. Основанная тема карнавалов — герои русских сказок, персонажи отечественных фильмов и мультфильмов. В каждом парке будут определены победители и проведено награждение в номинациях «Самая костюмированная семья», «Самое оригинальное оформление детской коляски», «Лучший карнавальный костюм», «Приз зрительских симпатий».

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