Жители 17 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре
Происшествия
24.12.2022 11:55
Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 24 декабря в Славянском микрорайоне.
Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «3-2-103» и 15 трансформаторных подстанций. В результате свет временно отключили на улицах: Красных Партизан, Славянской, Круговой, Сочинской, Толстого, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, Панфилова, Толбухина, Доватора, Крымской, Туапсинской, Анапской, Менделеева, Черняховского и Темрюкской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в Славянском микрорайоне восстановят подачу электричества пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: 23 декабря из-за двух аварий на ЛЭП отключились около 60 трансформаторных подстанций в Краснодаре.
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