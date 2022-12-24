Жители 17 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 24 декабря в Славянском микрорайоне.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «3-2-103» и 15 трансформаторных подстанций. В результате свет временно отключили на улицах: Красных Партизан, Славянской, Круговой, Сочинской, Толстого, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, Панфилова, Толбухина, Доватора, Крымской, Туапсинской, Анапской, Менделеева, Черняховского и Темрюкской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в Славянском микрорайоне восстановят подачу электричества пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

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