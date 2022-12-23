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Из-за двух аварий на ЛЭП отключились около 60 трансформаторных подстанций в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dvuh-avarij-na-lep-otklyuchilis-okolo-60-transformatornyh-podstantsij-v-krasnodare
Из-за двух аварий на ЛЭП отключились около 60 трансформаторных подстанций в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Днем 23 декабря произошли два аварийных отключения электроэнергии в Западном и Прикубанском округах.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ около 13:40 отключились подстанции «НПЗ-3» и «РП-27-ТП-1537» и еще 26 трансформаторных подстанций в Западном округе. Без электроэнергии остались жители улиц Комсомольской, Рашпилевской, Октябрьской, Красина, Кубанонабережной, Кирова и Индустриальной.

Около 14:20 также из-за повреждения ЛЭП отключилась подстанция «ЭП-1» и еще 32 трансформаторные подстанции в Прикубанском округе. Без света остались жители улиц Дзержинского, Сургутской, Кореновской, Сиреневой, Покрышкина, Дозорной и других.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий аварий, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: 23 декабря без света остались жители нескольких улиц в районе «Авроры» в Краснодаре.

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