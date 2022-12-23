Из-за аварии на ЛЭП в Краснодаре без света остались жители нескольких улиц в районе «Авроры»
Происшествия
23.12.2022 11:48
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 23 декабря в 11:10.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ДЛ-16» и 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Рашпилевской, Гаврилова, Морской, Аэродромной, переулков Ольгинского и Ватутина и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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