Из-за аварии на ЛЭП без света остались более шести улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
20.12.2022 11:39
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 20 декабря около 11:20.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ТГ-102» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Яна Полуяна, Совхозной, Образцова, Ковалева, Симиренко, Атарбекова и других.
Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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