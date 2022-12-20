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Из-за аварии на ЛЭП без света остались более шести улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-lep-bez-sveta-ostalis-bolee-shesti-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Из-за аварии на ЛЭП без света остались более шести улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 20 декабря около 11:20.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ТГ-102» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Яна Полуяна, Совхозной, Образцова, Ковалева, Симиренко, Атарбекова и других.

Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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