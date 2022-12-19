Из-за крупной энергоаварии без света остались более 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
19.12.2022 17:45
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 19 декабря около 17:30.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Тургенева-303» и еще 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Азовской, Кирпильской, Клеверной, Колосистой, Придорожной, Снежной, Поливной, Средней, Цветной, Западного обхода и других улиц.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: из-за утечки на теплотрассе без отопления и горячей воды остались четыре многоэтажки в Краснодаре.
Популярные новости
- Суд дал 31 год колонии на двоих организаторам нарколаборатории в Краснодарском крае
- Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
- Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
- По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
- Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
- В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин