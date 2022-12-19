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Из-за крупной энергоаварии без света остались более 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-krupnoj-energoavarii-bez-sveta-ostalis-bolee-11-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Из-за крупной энергоаварии без света остались более 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 19 декабря около 17:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Тургенева-303» и еще 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Азовской, Кирпильской, Клеверной, Колосистой, Придорожной, Снежной, Поливной, Средней, Цветной, Западного обхода и других улиц.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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