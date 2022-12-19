Из-за утечки на теплотрассе без отопления и горячей воды остались четыре многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
19.12.2022 17:12
Сообщение об аварии в системе теплоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 19 декабря около 17:00.
Из-за скрытой утечки на подземной теплотрассе отключили отопление и горячую воду в четырех многоквартирных жилых дома № 1, 3, 5, 3 корп. 1 в проезде Репина.
Специалисты АО «Краснодартеплосеть» приступили к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: аварийное отключение электроэнергии произошло в районе улицы Московской в Краснодаре.
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