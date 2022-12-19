Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе улицы Московской в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 19 декабря около 10:55.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «РИП-408» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Московской, Мусоргского, Тополиной и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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