Жители 16 улиц Краснодара 6 сентября столкнутся с отключениями света и воды

Плановые работы в пятницу проведут сразу в нескольких районах кубанской столицы.

Так, 6 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:

улица Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;

улица 70 лет октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18;

улица Южная, 18, 24, 26, 28;

улица Заводская, 17;

улица Бульварное кольцо, 3;

улица Совхозная, 20.

Точные адреса можно уточнить по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.

Кроме того, на 3 часа отключат водоснабжение в промежутке с 9:00 до 17:00 в Пашковском жилом массиве:

улица Сычевая;

улица 8-го Марта;

улица Черноморская;

улица Куренная;

улица Вокзальная;

улица Космонавтов;

улица Украинская;

улица Запорожская;

улица Карасунская;

улица Дзержинского.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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