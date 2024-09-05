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Жители 16 улиц Краснодара 6 сентября столкнутся с отключениями света и воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-16-ulits-krasnodara-6-sentyabrya-stolknutsya-s-otklyucheniyami-sveta-i-vody
Жители 16 улиц Краснодара 6 сентября столкнутся с отключениями света и воды
Фото unsplash.com

Плановые работы в пятницу проведут сразу в нескольких районах кубанской столицы.

Так, 6 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:

  • улица Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;
  • улица 70 лет октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18;
  • улица Южная, 18, 24, 26, 28;
  • улица Заводская, 17;
  • улица Бульварное кольцо, 3;
  • улица Совхозная, 20.

Точные адреса можно уточнить по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.

Кроме того, на 3 часа отключат водоснабжение в промежутке с 9:00 до 17:00 в Пашковском жилом массиве:

  • улица Сычевая;
  • улица 8-го Марта;
  • улица Черноморская;
  • улица Куренная;
  • улица Вокзальная;
  • улица Космонавтов;
  • улица Украинская;
  • улица Запорожская;
  • улица Карасунская;
  • улица Дзержинского.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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