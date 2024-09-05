Жители 16 улиц Краснодара 6 сентября столкнутся с отключениями света и воды
Общество
05.09.2024 16:38
Плановые работы в пятницу проведут сразу в нескольких районах кубанской столицы.
Так, 6 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:
- улица Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;
- улица 70 лет октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18;
- улица Южная, 18, 24, 26, 28;
- улица Заводская, 17;
- улица Бульварное кольцо, 3;
- улица Совхозная, 20.
Точные адреса можно уточнить по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.
Кроме того, на 3 часа отключат водоснабжение в промежутке с 9:00 до 17:00 в Пашковском жилом массиве:
- улица Сычевая;
- улица 8-го Марта;
- улица Черноморская;
- улица Куренная;
- улица Вокзальная;
- улица Космонавтов;
- улица Украинская;
- улица Запорожская;
- улица Карасунская;
- улица Дзержинского.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
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