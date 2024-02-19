Жители 15 улиц в центре Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло вечером 19 февраля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «Северо-Восточная-105» и 13 подстанций. Без света временно остались жители улиц: Шоссе нефтяников, Садовой, Московской, 40-летия Победы, Ростовское шоссе, Дербентской, Крупской, Гражданской, Клинической, Выставочной, Юннатов, Серова, МОПР и Островского.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В компании «Нэск» уточнили, что электричества сейчас также нет на улице Крайней. Восстановить подачу электричества в центре Краснодара планируют к 21:00.

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