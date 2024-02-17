В четырех районах Краснодарского края отремонтировали 80 подстанций

Текущий и капитальный ремонт электросети выполнили в Кореновском, Усть-Лабинском, Выселковском и Тбилисском районах.

Специалисты отремонтировали свыше 20 высоковольтных подстанции 35-110 кВ. Среди них подстанции «Тбилисская», «Ладожская», «Кореновская», «Бузиновская», «Журовская» и «Рассвет».

«От стабильного функционирования этих энергообъектов зависит надежность электроснабжения 200 социально значимых учреждений и ряда сельскохпредприятий», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Всего в центральных районах региона отремонтировали 80 подстанций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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