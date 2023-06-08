Жители 14 улиц остались без света из-за двух энергоаварий в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Сообщение об аварийных отключениях электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара около 15:25.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанции ПШ-202 и ПШ-203, а также 12 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Симферопольской, Сормовской, Станочной, Бородинской, Горького, 1-го и 2-го проездов Монтажных, Знаменской, Семеновской, Войсковой, Соборной, Сечевой, Базарной и Уланской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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