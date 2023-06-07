Из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
07.06.2023 17:27
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 июня в 17:18.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ТП-2349п» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Черкасской, Героя Аверкиева и Героев Разведчиков.
Последствия отключения ликвидирует аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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