Из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 июня в 17:18.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ТП-2349п» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Черкасской, Героя Аверкиева и Героев Разведчиков.

Последствия отключения ликвидирует аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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