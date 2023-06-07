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Из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-treh-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 июня в 17:18.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ТП-2349п» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Черкасской, Героя Аверкиева и Героев Разведчиков.

Последствия отключения ликвидирует аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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