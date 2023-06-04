Аварийные отключения оставили без света 15 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
04.06.2023 09:06
Утром 4 июня два аварийных отключения подряд произошли в Прикубанском округе.
Из-за повреждения на линии в общей сложности обесточены 29 трансформаторных подстанций.
Без света находятся жители улиц Восточной, Дорожной, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Евдокимовской, Богданченко, Власова, Едаменко, Вишневой, Главной, Космической, Родниковой, Юбилейной, Малиновой.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 июня экскаватор оборвал провода линии электропередачи в Краснодаре.