Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Аварийные отключения оставили без света 15 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnye-otklyucheniya-ostavili-bez-sveta-15-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийные отключения оставили без света 15 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Утром 4 июня два аварийных отключения подряд произошли в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии в общей сложности обесточены 29 трансформаторных подстанций.

Без света находятся жители улиц Восточной, Дорожной, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Евдокимовской, Богданченко, Власова, Едаменко, Вишневой, Главной, Космической, Родниковой, Юбилейной, Малиновой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 июня экскаватор оборвал провода линии электропередачи в Краснодаре.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях